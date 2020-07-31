Дегтярев назначил первого министра в правительстве Хабаровского края

ТАСС, 31 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил первого министра в правительстве региона - Валентина Костюшина на должность министра финансов. Об этом врио губернатора сообщил в интервью в эфире телеканала "Губерния".

"Я назначил своим решением министра финансов Валентина Ивановича Костюшина. Это первый министр, назначенный мной в правительстве Хабаровского края и избавившийся от приставки "и. о.". Он коренной, <…> очень толковый чиновник, мы его очень уважаем", - сказал Дегтярев.

В пресс-службе правительства региона, в свою очередь, отметили, что Костюшин родился в 1963 году в Хабаровске, имеет два высших образования, окончил Политехнический институт по направлениям инженер-механик и финансы и кредит.

"Почти 20 лет проработал на шахте предприятия Ургалуголь. <…> С 2004 года занимал должность заместителя министра финансов Хабаровского края", - добавили в пресс-службе. В начале июля Костюшин сдал в Москве квалификационный экзамен на право занимать должность руководителя финансового органа субъекта РФ.