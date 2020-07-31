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Отставки и назначения

Дегтярев назначил первого министра в правительстве Хабаровского края

Пост министра финансов региона занял Валентин Костюшин
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

ТАСС, 31 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил первого министра в правительстве региона - Валентина Костюшина на должность министра финансов. Об этом врио губернатора сообщил в интервью в эфире телеканала "Губерния".

"Я назначил своим решением министра финансов Валентина Ивановича Костюшина. Это первый министр, назначенный мной в правительстве Хабаровского края и избавившийся от приставки "и. о.". Он коренной, <…> очень толковый чиновник, мы его очень уважаем", - сказал Дегтярев.

В пресс-службе правительства региона, в свою очередь, отметили, что Костюшин родился в 1963 году в Хабаровске, имеет два высших образования, окончил Политехнический институт по направлениям инженер-механик и финансы и кредит.

"Почти 20 лет проработал на шахте предприятия Ургалуголь. <…> С 2004 года занимал должность заместителя министра финансов Хабаровского края", - добавили в пресс-службе. В начале июля Костюшин сдал в Москве квалификационный экзамен на право занимать должность руководителя финансового органа субъекта РФ.

Теги
РоссияОтставки и назначенияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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