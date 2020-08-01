В МИД РФ заявили, что соревнование за войска США показало кризис безопасности в Европе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Соревнование стран Восточной Европы за право принимать войска США не укрепит их безопасность. Об этом заявил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в комментарии к 45-летию со дня подписания Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"То, что мы наблюдаем сегодня, - попытки обретения военного превосходства и стремление укреплять свою безопасность за счет обретения военного превосходства - эти тенденции крайне опасны и носят дестабилизирующий характер и точно не укрепят ничью безопасность, в том числе и тех государств, которые сегодня объявляют себя "прифронтовыми" и через 45 лет после подписания Хельсинкского заключительного акта вступили в соревнование за право принимать на своей территории американские войска, - сказал он. - Это главный маркер той кризисной ситуации, которая сложилась в сфере европейской безопасности".

Грушко отметил, что попытки добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, как во времена холодной войны.

"Вопрос, я думаю, заключается в том, что рано или поздно должно прийти понимание, что такая политика, которая не опирается на уважение законных интересов всех государств региона ОБСЕ, контрпродуктивна. Любые шаги, которые противоречат этой логике, подрывают европейскую безопасность и подрывают безопасность тех стран, которые пытаются добиться сегодня военного превосходства. Этого они не добьются, но могут добиться ситуации, схожей с временами холодной войны, со всеми издержками для их собственной безопасности", - сказал он.