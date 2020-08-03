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Пандемия COVID-19
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Медведев: ситуация с коронавирусом в РФ должна развиваться по сценарию, отличному от США

Необходимо сделать все, чтобы "стабильность, которая есть в этой сфере в России, и дальше сохранялась", указал зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил ситуации, связанные с коронавирусом, в РФ и США. Он уверен, что в РФ события должны развиваться по другому сценарию.

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"Далеко не все страны смогли избежать разгула преступности, наиболее явный пример этому - Соединенные Штаты Америки, где борьба с коронавирусной инфекцией протекает особенно трудно и ситуация остается крайне нестабильной", - сказал Медведев на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.

Зампред СБ уверен: "Нам, безусловно, нужно сделать все, чтобы у нас события развивались совершенно по иному сценарию".

"Конечно, это не повод для злорадства, естественно, Соединенным Штатам Америки трудно с этими проблемами справляться, там очевидно, что наложились другие факторы, включая фактор начала избирательной кампании", - отметил зампред СБ РФ. Он убежден: "Нам нужно обязательно сделать все, чтобы стабильность, которая есть в этой сфере [в РФ], и дальше сохранялась".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссияПандемия COVID-19
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