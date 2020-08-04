Гольдштейна зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора Еврейской автономной области

ТАСС, 4 августа. Избирательная комиссия Еврейской автономной области зарегистрировала врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна в качестве кандидата на выборы главы. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии во вторник.

"Зарегистрирован сегодня Гольдштейн Ростислав Эрнстович", - сказал представитель комиссии. Он является кандидатом от "Единой России".

Ранее в качестве кандидатов на выборы были зарегистрированы представитель партии "Родина" Борис Тихонов, партии "Патриоты России", Роман Куземский, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский.

При этом троим кандидатам было отказано в регистрации - кандидату от Демократической партии России Евгении Пастернак, представителю Партии прогресса Владимиру Бородину и члену партии "Зеленые" Галине Фидориной. Эти кандидаты не предоставили необходимое количество достоверных подписей, а также полные сведения о сенаторах.

Выборы главы региона назначены на 13 сентября. На пост губернатора, помимо Гольдштейна, Тихонова, Куземского и Крупского, претендуют еще депутат местного законодательного собрания от "Справедливой России" Владимир Дудин и депутат Законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин от КПРФ.

Отставку прежнего губернатора Александра Левинталя президент РФ Владимир Путин принял 12 декабря 2019 года, назначив Гольдштейна врио руководителя региона. До этого Гольдштейн являлся членом Совета Федерации, где представлял правительство ЕАО.