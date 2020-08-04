Дегтярев сохранил пост зампреда Хабаровского края по ТЭК за представителем команды Фургала

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил заместителем председателя правительства по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Литвинчука, который работал и при бывших главах региона Сергее Фургале и Вячеславе Шпорте.

"Заместителем председателя правительства по топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству назначен Анатолий Алексеевич Литвинчук. Он трудился и в прежнем составе правительства, он инженер, прошел очень сложный трудовой путь. Работал министром ЖКХ и будет работать в моей команде", - сообщил Дегтярев во вторник в Instagram.

Первой задачей для Литвинчука, по словам Дегтярева, станет безаварийное прохождение отопительного сезона. Ему также предстоит реформировать систему ЖКХ в регионе.

Литвинчук работает в должности заместителя председателя правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства с 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.