МИД России: режим контроля за ракетной технологией должен носить технический характер

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россия выступает за сохранение сугубо технического характера режима контроля за ракетной технологией(РКРТ). Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ к 25-летию вступления России в РКРТ.

"Выступаем за сохранение сугубо технического характера режима, принятие в состав его участников в первую очередь тех стран, которые обладают существенным ракетно-космическим потенциалом и могут внести ощутимый вклад в реализацию целей и задач РКРТ", - отметили в дипведомстве.

В 2021-2022 годах, отметили в министерстве, Россия по единогласному решению государств-участников будет председательствовать в режиме. "Как на посту председателя, так и в национальном качестве намерены добиваться сохранения эффективности и дальнейшего совершенствования работы РКРТ в интересах императивных целей нераспространения ракетных средств доставки оружия массового уничтожения (ОМУ)", - указывается в комментарии.

Как подчеркнули на Смоленской площади, со времени своего создания в 1987 году РКРТ утвердился в качестве авторитетного форума, в котором на основе консенсуса и путем эффективного сопряжения национальных подходов и экспертных потенциалов стран-участниц вырабатываются решения, представляющие собой содержательный вклад в формирование надежной инфраструктуры предотвращения распространения средств доставки ОМУ.

Россия являемся одним из ведущих доноров информационного обмена в рамках режима, вносит весомый вклад в функционирование Группы экспертов по лицензированию и правоприменению и активно участвует в деятельности Группы технических экспертов по регулярной актуализации списка контролируемых товаров и технологий, добавили в МИД РФ.

О РКРТ

РКРТ является неформальным и добровольным объединением государств, разделяющих цели ракетного нераспространения. Создан в 1987 году и объединяет в настоящее время 35 государств, включая все промышленно развитые.

Цель РКРТ - противодействие распространению технологий создания ракетных средств доставки ОМУ. Запрет распространяется на ракеты и беспилотные летательные аппараты или системы доставки, способные переносить груз массой 500 кг на 300 и более км. Достижение цели осуществляется проведением ответственной экспортной политики членами РКРТ. Россия является членом РКРТ с 1995 года.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором принял предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и госкорпорацией "Роскосмос", о выдвижении Российской Федерации в качестве государства, председательствующего в РКРТ в 2021-2022 годах.