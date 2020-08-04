Избирком Пермского края зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы региона

ПЕРМЬ, 4 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала в качестве кандидатов на выборы главы региона четырех претендентов из пяти, подавших документы на регистрацию. Об этом во вторник говорится в сообщении регионального избиркома.

"Осуществив проверку достоверности сведений о кандидатах, подписей в поддержку самовыдвижения кандидата Дмитрия Махонина, а также проверку листов поддержки кандидатов со стороны муниципальных депутатов и глав, 4 августа Избирательная комиссия Пермского края приняла решения о регистрации четырех кандидатов на должность губернатора Пермского края", - сказано в сообщении.

На выборы зарегистрированы действующий врио главы Пермского края Дмитрий Махонин в качестве самовыдвиженца, Евгений Козлов, выдвинутый партией "Патриоты России", Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ. Предпринимателю Александру Репину, по результатам проверки подписей, было отказано в регистрации. "Крайизбирком принял решение об отказе в регистрации кандидату Репину Александру Анатольевичу по причине недостаточного количества подписей поддержки со стороны глав и депутатов муниципальных районов и городских округов (так называемого "муниципального фильтра").

Ранее желание участвовать в выборах губернатора Пермского края изъявили восемь человек, пять из них представили максимальное количество подписей глав и депутатов в свою поддержку - по 107, но в ходе проверки выяснилось, что шесть депутатов расписались и за Репина, и за Махонина, и, поскольку за действующего врио подписи были отданы раньше, они были засчитаны в его пользу. "Отказано в регистрации было также кандидатам Павлу Юрьевичу Панкову, Андрею Николаевичу Михееву и Филиппу Валерьевичу Чернышеву в связи с непредоставлением ими пакета документов для регистрации", - пояснили в пресс-службе.

6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил экс-начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России Дмитрия Махонина врио главы Пермского края, на посту руководителя края он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. Пост врио Махонин будет занимать до вступления в должность нового избранного руководителя Пермского края. Выборы губернатора в регионе пройдут 11,12 и 13 сентября.