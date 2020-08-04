В сенаторскую "тройку" ростовского губернатора вошли сенатор Лакунин и спикер заксобрания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил в избирательную комиссию список кандидатов в Совет Федерации. Как сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона, в него вошли действующий член Совфеда от губернатора Ростовской области Владимир Лакунин, председатель регионального заксобрания Александр Ищенко, а также полпред правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин.

"В список кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания России, представленных кандидатом на должность губернатора Ростовской области В. Ю. Голубевым, вошли полномочный представитель правительства РФ в Совете Федерации Федерального собрания России А. В. Яцкин, сенатор РФ - представитель исполнительного органа государственной власти Ростовской области, член комитета Совета Федерации по международным делам В. Ю. Лакунин, председатель Законодательного собрания Ростовской области А. В. Ищенко", - говорится в распространенном сообщении.

Лакунин вошел в Совет Федерации в качестве представителя правительства Ростовской области в ноябре 2019 года вместо умершего в октябре Евгения Бушмина. Является членом комитета Совета Федерации по международным делам.

Региональное законодательное собрание назначило выборы губернатора Ростовской области на 13 сентября. На пост главы региона претендуют руководитель фракции КПРФ в заксобрании области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор Инновационной сервисной компании Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России", и действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением "Единой России".

В этот же день состоятся выборы органов местного самоуправления ряда городов и районов области, а также дополнительные выборы в заксобрание региона по двум округам.