Лукашевич: Россия не допустит, чтобы все институты ОБСЕ возглавляли представители Запада

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Россия не допустит возвращения ситуации, когда все исполнительные должности в ОБСЕ находятся в руках представителей Запада. Об этом заявил во вторник в ходе онлайн-брифинга постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Мы со стороны СНГ будем активно добиваться справедливого географического распределения этих постов, о чем, напомню, в 2017 году на неформальном заседании министров в Мауэрбахе при австрийском председательстве министр иностранных дел России Сергей Лавров совершенно четко дал понять, что такой ситуации, когда во главе всех институтов ОБСЕ стоят представители Запада, такой ситуации Россия больше не допустит", - сказал он.

Кандидат на пост генсека ОБСЕ

Лукашевич также заявил, что страны - участники Содружества независимых государств (СНГ) имеют большой шанс выдвинуть своего кандидата на пост Генерального секретаря ОБСЕ.

"Впереди очень ответственный момент по выбору нового генсека. Напомню, процедурно конкурс должен завершиться 18 сентября, после чего начнется отбор и прослушивание кандидатов, которые заявились. На мой взгляд, у СНГ сейчас очень хорошие возможности выдвинуть кандидатов на этот пост и закрепить за собой лидирующие позиции в системе институтов организации", - сказал он.

По его мнению, в СНГ есть не менее выдающиеся политики, которые хорошо знают ОБСЕ, историю этой организации, "работали по различным направлениям и вполне могли бы дать новые вкусовые ощущения для работы этого общеевропейского института".

"Как когда-то это сделал Казахстан, кандидатуру которого мурыжили в течение трех лет на пост действующего председателя и в конце концов согласились. Казахстан пошел на созыв саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году и внес серьезный вклад в формирование новой повестки дня для нашей организации, поэтому такие шансы есть и у других участников содружества, которые вполне могут занять пост генсека", - указал Лукашевич.

Постоянный представитель также напомнил, что за все время существования СБСЕ/ОБСЕ в руководящих структурах не было ни одного представителя СНГ. "Разве это справедливо? Конечно, нет. Мы имеем право претендовать, если не на все четыре, то, по крайней мере, на некоторые должности, за что, безусловно, поборемся со всей революционной решительностью", - подчеркнул он.

Русофобия и конфронтация

Постпред РФ при ОБСЕ также заявил, что дальнейшая маргинализация Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) в европейских делах неизбежна, если в ней будут сохраняться русофобские настроения и конфронтация.

"Сотрудничество и диалог в последние годы заменены оголтелой русофобией, конфронтацией по всем углам. Поэтому, если такие тенденции сохранятся в будущем, я не могу гарантировать, что маргинализация ОБСЕ будет принимать совсем другие формы", - сказал он.

По словам дипломата, ОБСЕ уже отстранена от многих европейских тенденций, хотя это и расходится с Хельсинским документом СБСЕ 1992 года, где зафиксировано, что организация должна быть форумом для диалога, переговоров и сотрудничества в интересах продвижения европейского единства и формирования нового взгляда на Европу.

"Но, как видите, из-за жесткого противодействия западного лагеря ОБСЕ и не суждено стать инструментом коллективного реагирования на все кризисы, вызовы, которые появились в современной политике", - подчеркнул Лукашевич.

Урегулирование в Донбассе

Политический трек урегулирования в Донбассе оказался в полном тупике после постановления Верховной рады по местным выборам, считает Александр Лукашевич.

"Хромает политический трек. Он полностью в тупике. Особенно после того, как Верховная рада приняла 15 июля резолюции и решение о местных выборах на подконтрольной правительству Украины территории, отстранив Донбасс от этого", - сказал он.

"Это прямое нарушение [минского] Комплекса мер, где четко прописаны модальности того, как должны согласовываться организационные параметры этих местных выборов с Донецком и Луганском, как должен оформляться особый статус, который должен фиксироваться на постоянной основе в Конституции Украины, и из каких элементов должен состоять этот особый статус", - добавил дипломат.

Решение украинских парламентариев создало "новую ситуацию, которая подвергает очень большой опасности перспективы процесса урегулирования", подчеркнул Лукашевич.

15 июля Верховная рада назначила на 25 октября проведение местных выборов на всей территории Украины за исключением Донецкой и Луганской областей. Как отметили в Киеве, выборы в Донбассе "будут назначены в установленном отдельным законом порядке при восстановлении полного контроля Украины над государственной границей, при восстановлении конституционного строя и правопорядка, при соблюдении безопасности в регионе, разоружения военных формирований, вывода техники". 26 июля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским указал, что данное постановление Верховной рады противоречит Минским соглашениям и угрожает перспективам урегулирования.