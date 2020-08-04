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Дело Пола Уилана
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МИД России: Москва не обсуждает с Вашингтоном возможность обмена Пола Уилана

Ранее адвокаты американца сообщили об активных переговорах по обмену их подзащитного

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российская сторона не обсуждает с Вашингтоном возможность обмена американца Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж. Об этом заявил во вторник ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы не находимся в диалоге с США по вопросу об обмене Пола Уилана, - подчеркнул дипломат. - Непонятно, на основании чего периодически возникают поводы для реанимации этого сюжета. Американцы знают о наших предложениях по решению важной для нас задачи возвращения соотечественников, неправосудно приговоренных к длительным срокам".

В этой связи Рябков напомнил, что ранее Москва передала Вашингтону списки их граждан, которых можно было бы рассмотреть в качестве кандидатур на использование механизма конвенции Совета Европы о передаче заключенных в страну гражданства. "Они не проявили к этому интереса, - обратил внимание замминистра. - Поэтому, со всех точек зрения, мяч на их половине поля".

Ранее адвокаты Уилана сообщили об активных переговорах по обмену их подзащитного. По их словам, обмен может состояться в сентябре.

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СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичДело Пола Уилана
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