Рябков назвал существенными разногласия между Москвой и Вашингтоном по космосу

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Разногласия между Москвой и Вашингтоном по вопросу неразмещения оружия в космосе остаются существенными, но Россия выступает за диалог. Об этом заявил во вторник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Разногласия по данной теме сохраняются, они существенные, - указал высокопоставленный дипломат. - Но мы даем американцам разъяснения по различным аспектам нашего предложения. Уверены, что все же лучше договариваться, чем идти по пути неконтролируемого наращивания военных потенциалов, в том числе в этой сфере".