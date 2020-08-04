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Рябков назвал существенными разногласия между Москвой и Вашингтоном по космосу

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Разногласия между Москвой и Вашингтоном по вопросу неразмещения оружия в космосе остаются существенными, но Россия выступает за диалог. Об этом заявил во вторник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Разногласия по данной теме сохраняются, они существенные, - указал высокопоставленный дипломат. - Но мы даем американцам разъяснения по различным аспектам нашего предложения. Уверены, что все же лучше договариваться, чем идти по пути неконтролируемого наращивания военных потенциалов, в том числе в этой сфере".

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