Леноблизбирком зарегистрировал Дрозденко кандидатом на выборах губернатора региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прошел регистрацию в Леноблизбиркоме.

Вопрос регистрации кандидата Александра Дрозденко был рассмотрен на заседании Леноблизбиркома во вторник.

"У нас 11 членов [избирательной комиссии], принято решение [о регистрации Дрозденко] единогласно", - сказал председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский по итогам рассмотрения вопроса.

Ранее Леноблизбирком зарегистрировал трех кандидатов: Александра Габитова ("Гражданская платформа"), Андрея Лебедева (ЛДПР) и Александра Перминова ("Справедливая Россия").

Помимо вышеуказанных кандидатов, в Леноблизбирком подал документы еще кандидат от КПРФ - Вадим Гришков. Срок подачи документов истек в 18:00 мск 29 июля.

Действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года является Александр Дрозденко. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года он получил поддержку 82,1% избирателей.