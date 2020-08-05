Патрушев: США атомными бомбардировками Японии в 1945 году пытались запугать СССР

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году нельзя оправдать военными действиями, целью США было запугать СССР и другие страны. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Жертвы японцев, погибших в результате тех чудовищных бомбардировок, нельзя оправдать военными действиями. При этом, как известно, применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель - запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения", - сказал Патрушев.

Как считает секретарь СБ РФ, "американцы направили ядерное оружие на мирное население, а значит, их действия мало чем отличались от преступлений самой милитаристской Японии". Патрушев призвал постоянно помнить об уроках этой трагедии, чтобы не допустить ее повторения ни в одной точке мира. "Заметным проявлением ответственного подхода к будущему человечества стало бы также осознание неправоты теми американскими политиками, которые сегодня подталкивают Токио к наращиванию военного потенциала и расширению границ возможного применения японских вооруженных сил", - подчеркнул секретарь российского Совбеза.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Соединенными Штатами в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали пока единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

От взрыва американской атомной бомбы 6 августа 1945 года в Хиросиме мгновенно погибли от 70 до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Таким образом, общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по последним данным, составило 308 тыс. 725 человек. Нагасаки стал вторым городом Японии, который подвергся американской атомной бомбардировке (9 августа 1945 года). В момент взрыва погибли около 70 тыс. жителей, а город был стерт с лица земли. Общее число жертв этой трагедии составляет уже более 175 тыс. человек.