Медведев призвал создать организацию эко-волонтеров под эгидой "Единой России"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап" высказался за создание экологической волонтерской организации под эгидой "Единой России".

"Очень часто тему экологии эксплуатируют те, кто находится с нами в контрах, представители оппозиции. Это неправильно, потому что экология волнует всех, - сказал Медведев. - Получается, что их она волнует, допустим состояние воздуха, воды в том или ином населенном пункте, охрана животного мира, а "Единую Россию" не волнует. Поэтому нам надо не просто здесь создать движение, а мощное движение". Он подчеркнул, что это задача политической партии.

Он напомнил, что в России волонтерское движение создавалось к Олимпиаде 2014 года. "Это была игра "на ново". Мы не знали вообще, есть ли такой волонтерский дух в наших людях, потому что во многих странах волонтеры, добровольцы, это очень значимая сила. Оказалось, что не просто есть, а этот дух помог нам решить очень много задач и во время Олимпиады в 2014 году, и во время чемпионата мира по футболу", - сказал он. Медведев заметил, что все отмечали, что российские волонтеры не просто не хуже, а лучше волонтеров во многих других странах. "Общаются свободно, все объясняют, доброжелательны, улыбаются, что у нас в стране не очень любят делать, как известно, но волонтеры научились улыбаться, говорят на разных языках, способны объяснить все что угодно. Это был первый подход к этому", - добавил председатель партии.

Медведев сделал акцент на том, что особенно ценным волонтерское движение оказалось в период пандемии. "Тогда наши волонтеры партийные просто помогали, ходили от двери к двери, от семьи к семье и носили продукты, лекарства приносили, решали какие-то бытовые задачи. Это не просто волонтерство, это, если хотите, сродни такому маленькому, но подвигу", - заявил он, подчеркнув, что необходимо было набраться силы воли. Председатель "Единой России" подчеркнул, что таким образом получилось создать современное волонтерское движение и его и дальше нужно использовать на благие цели, а это в том числе и экология. "Экологические цели, экологическая политика, экологические вопросы уже очень давно переместились в эпицентр нашей жизни. Лет 20 назад, может даже 15 <…> об экологии никто не спрашивал. Я просто помню, в 90-е годы лишь бы работал завод. Если он работает, значит платят зарплату, значит все хорошо. А если сейчас, это совершенно другая повестка дня, это важнейший вопрос", - обратил внимание он.

Медведев призвал придать волонтерскому движению новый импульс. "Давайте развивать это направление волонтерства. Надо просто подумать, как. Надо, наверное, какую-то организацию дополнительно создать", - заключил Медведев.