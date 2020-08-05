Исполняющим обязанности Дербентского района назначен Наби Алиев

МАХАЧКАЛА, 5 августа. /ТАСС/. Исполняющим обязанности главы Дербентского района вместо задержанного 30 июля и заключенного под стражу Фуада Шихиева назначен бывший первый зампредседателя Комитета по госзакупкам Дагестана Наби Алиев. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель администрации района.

"Новым исполняющим обязанности главы Дербентского района назначен Наби Гусейнович Алиев, который ранее работал первым заместителем председателя республиканского комитета по госзакупкам. Сегодня состоялось его представление коллективу администрации района", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Алиев "ранее был назначен заместителем главы Дербентского района, после чего на него возложено исполнение обязанностей главы района".

Наби Алиев с 2013-го по 2019 год работал в Комитете по государственным закупкам Дагестана, с 2014 года был первым заместителем председателя Комитета по государственным закупкам республики. Имеет классный чин действительного государственного советника Республики Дагестан 2 класса.

Прежний и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев задержан 30 июля по подозрению в организации ОПГ, занимавшейся хищением и продажей земельных участков, ущерб от действия которой составил 200 млн рублей. Как сообщил ТАСС ранее источник в следственных органах Дагестана, под стражу на два месяца заключены еще девять фигурантов этого уголовного дела, среди которых глава села Сабнова Вячеслав Магарамов и глава села Хазар Несими Мирзоев.

По версии следствия, в мае 2018 года подозреваемый создал устойчивую преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем проведения незаконных юридически значимых действий с земельными участками, расположенными на территории Дербентского района, и их последующей продажей либо передачей за денежное вознаграждение в долгосрочную аренду.