Медведев посоветовал единороссам как можно чаще вживую общаться с людьми

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев посоветовал однопартийцам как можно чаще общаться с людьми вживую, несмотря на популярность онлайн-сервисов для ведения переговоров.

"Видео-конференц-связь - это хорошо: не нужно чиновников тащить [на совещание], можно связаться с губернатором, который находится на другой точке нашей страны", - заметил Медведев в среду на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап". "Но живое общение есть живое общение, - добавил он. - По возможности, если вы хотите добиться политических успехов <...>, вы живое общение с людьми практикуйте как можно чаще. Естественно, в дозволенных сегодня рамках".

Сама встреча Медведева с участниками проекта прошла не в онлайн-режиме, как было в последние месяцы. Медведев и его собеседники расположились в лесопарке под открытым небом, сев на значительном удалении друг от друга.