Патрушев: интернет-цензура и пропаганда на Западе повторяют геббельсовские приемы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Творцы "цветных революций" используют идеи нацистов, а интернет-цензура и антироссийская пропаганда на Западе повторяют геббельсовские приемы. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете", выдержки из которого опубликованы на сайте издания в среду.

"Интернет-цензура и технологии современной западной пропаганды, в том числе антироссийской, порой повторяют геббельсовские приемы", - сказал Патрушев. По его словам, "призывы объединиться против "общих врагов", к числу которых без всяких на то оснований Запад относит и Россию, создают условия для появления идей национально-государственного превосходства".

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что идеи нацистов "подхватываются творцами "цветных революций", которые навязывают ксенофобские и иные мифы для насильственного смещения легитимных правительств".

Патрушев считает, что "в случае безответственной политики ни одно государство не будет застраховано от возрождения фашизма" и что на фоне нарастающих социальных и расовых противоречий в странах Европы "вновь заявляют о себе неонацистские и неофашистские движения с антисемитскими и антиэмигрантскими лозунгами". При этом, как отметил секретарь СБ РФ, в отличие от Украины и Прибалтики, в других странах европейского континента и в целом в мире неофашизм пока в основном воспринимается как маргинальное явление политической жизни.

В свою очередь, ситуацию в Прибалтике и на Украине Патрушев назвал наиболее одиозными примерами того, как неонацистские и неофашистские настроения становятся популярными не только в обществе, но и у политической элиты.

По его словам, власти Эстонии, Латвии и Литвы этому открыто содействуют. "Подавление инакомыслия, беззастенчивая пропаганда, лозунги агрессивного националистического содержания создают питательную среду беспрепятственно функционирующим неонацистским движениям. Нет препятствий для систематического проведения маршей легионеров СС, активно навязывается мысль, что эти группировки могут встать на пути надуманному "потенциальному российскому вторжению", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Не все нацистские преступники понесли наказание

Патрушев заявил, что, несмотря на победу над фашизмом, наказание настигло далеко не всех преступников, и это впоследствии привело к появлению новых режимов с нацистскими чертами.

"В 1945 году крах потерпели далеко не все фашистские режимы. Уцелели, например, диктатуры Франко в Испании и Салазара в Португалии, где нашли убежище многие нацистские преступники, которые потом с ведома, а порой и при поддержке западных спецслужб переправлялись в другие регионы для передачи опыта. Даже в странах с поверженным фашизмом заслуженное возмездие нашло далеко не каждого преступника", - отметил секретарь Совбеза.

Он напомнил, что на скамье подсудимых в Нюрнберге оказались лишь наиболее одиозные нацисты, а преследование остальных преступников столкнулось с трудностями. Аналогичный характер носил и Токийский процесс. В качестве примера Патрушев привел факт того, что пока в Хабаровске советские власти судили офицеров Квантунской армии, ставивших чудовищные опыты с биологическим оружием на пленных и мирном населении, их успевшие сдаться американцам коллеги продолжали свою смертоносную работу в самих США.

По мнению Патрушева, результаты отсутствия тотального наказания для всех фашистских преступников не замедлили сказаться уже в 1960-1970 годах, когда в мире возникли десятки политических режимов, имевших более или менее выраженные фашистские черты. Причем подавляющее их большинство входило в лагерь союзников США. Патрушев указал на пример Греции и, в частности, Чили. "Стоит напомнить, что даже в этой очень далекой от нас стране организаторы переворота использовали и русофобские лозунги - "Тревога, чилиец, русские стоят у порога!", - сказал секретарь Совбеза.

Патрушев добавил, что история показала: метод культивирования "русской угрозы" иногда срабатывал, доводя многих до нервного истощения. "Вспомним, как в 1949 году министр обороны США Джеймс Форрестол настолько рьяно занимался подготовкой новой войны с Советским Союзом, поддерживая антисоветскую пропаганду для увеличения ассигнований на оборону, что в итоге, как пишут американские издания, сам оказался в психиатрической больнице, откуда и выбросился из окна со словами "русские идут, они уже здесь", - заключил он.