Посольство России призвало Киев не фальсифицировать историю репрессий 1930-х годов

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Официальному Киеву следует чтить память жертв политических репрессий 30-х годов прошлого века и соблюдать права человека, а не заниматься фальсификацией истории и пропагандой русофобии. Так в посольстве РФ на Украине прокомментировали в четверг заявление украинского МИД, приуроченного к очередной годовщине постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 августа 1937 года "Об антисоветских элементах".

"Вынуждены констатировать, что украинская сторона, несмотря на очевидные факты истории и современности и вопреки здравому смыслу, продолжает с упорством, достойным лучшего применения, продвигать оторванную от действительности и направленную на дальнейшее раскручивание маховика русофобской пропаганды линию, которая стала частью государственной политики властных структур страны", - заявили в российской дипломатической миссии.

Вместо того чтобы отдать должное памяти тех, кто невинно пострадал в результате репрессий прошлого столетия, подчеркнули в посольстве, украинская власть "воспользовалась случаем для озвучивания неподкрепленных никакими документальными свидетельствами, лживых по своей сути и провокационных заявлений о будто бы коварных замыслах Кремля по целенаправленному уничтожению цвета украинской интеллигенции".

В этом контексте в дипмиссии напомнили, что Россия в свою очередь не забывает "о темных страницах истории", которые привели к многочисленным жертвам среди граждан вне зависимости от мест их проживания или национальной принадлежности.

"На этом фоне весьма странно и кощунственно звучат рассуждения Киева о том, кто больше пострадал в этой мясорубке, а кто меньше", - отметили в посольстве. В диппредставительстве также напомнили, что 18 октября 1991 года Верховным Советом РСФСР было принято постановление "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий", а также был одобрен и закон "О реабилитации жертв политических репрессий".

Посольство РФ также рекомендовало украинским коллегам "не выискивать недочеты по части соблюдения прав человека у своих соседей, а начать с самих себя".

"Речь идет об имеющих место притеснениях, вплоть до физического уничтожения, неугодных лиц из числа своих граждан, давлении на журналистский корпус, демонстративном ущемлении прав национальных и языковых меньшинств", - пояснили в дипмиссии, напомнив об осуждении этих фактов со стороны международного сообщества.

Заявление МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины 5 августа по случаю отмечаемого в стране Дня памяти жертв политических репрессий 1930-х годов распространило заявление, в котором говорится, что репрессии на Украине "были особенно жестокими", а "главный удар был направлен на интеллектуальную элиту украинской нации".

Кроме того, украинский МИД обвинил в аналогичных политических репрессиях в отношении жителей Крыма и Донбасса современную Россию.