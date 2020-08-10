Москва выступает категорически против экстрадиции музыканта Казначеева в США

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия настаивает на соблюдении прав арестованного в ФРГ в рамках дела о кибермошенничестве российского музыканта и диджея Дениса Казначеева и выступает категорически против его экстрадиции в США. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

Там заявили, что задержание Казначеева германской полицией по запросу американских властей "вызывает серьезную озабоченность". "Настаиваем на соблюдении прав россиянина. Рассчитываем на беспристрастное рассмотрение немецким судом его дела", - указали в министерстве.

"Выступаем категорически против его экстрадиции в США, где давно ведется политически мотивированная охота на "ведьм", "русских хакеров" и "агентов влияния". В таких условиях справедливое судебное разбирательство невозможно", - подчеркнули в МИД РФ.

По данным американских правоохранительных органов, Казначеев, используя теневую сеть даркнет и будучи участником российской кибермафии, с 2010 по 2020 год отмыл со своими пособниками более одного миллиона долларов. 29 мая он был арестован в Берлине. США требуют его экстрадиции.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия предпримет решительные шаги, чтобы не допустить экстрадиции Казначеева в США. По ее словам, все юридические процедуры в его отношении должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов. Захарова выразила надежду на то, что в Берлине "проявят здравый смысл" и "не пойдут на поводу у Вашингтона, который уже не один год систематически использует экстерриториальную трактовку правовых норм" для преследования граждан РФ по всему миру.