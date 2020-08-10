Лавров обменялся с коллегой из Сан-Томе и Принсипи поздравительными телеграммами

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из республики Сан-Томе и Принсипи Эльза Пинту в понедельник обменялись телеграммами с поздравлениями в честь 45-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

"В посланиях подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической и других областях", - говорится в сообщении МИД РФ.

Сан-Томе и Принсипи - государство, располагающееся на островах у западного побережья Центральной Африки.