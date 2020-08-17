Путин обещал решить вопрос строительства испытательной базы для авиадвигателя ПД-35

НОВО-ОГАРЕВО, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал в понедельник в ходе видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрием Махониным решить вопрос строительства испытательной базы для перспективного авиационного двигателя ПД-35.

"Все это будем, конечно, в комплексе решать. И вопросы о поддержке строительства этого двигателя, создании условий для его производства, в том числе для строительства испытательной базы, испытательных стендов, будут решены", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что проект создания двигателя ПД-35 является важнейшим не только для Пермского края и для моторостроительного кластера Перми, но и для моторостроительного кластера страны в целом. "Это очень важный проект для всей России, имея в виду наши амбициозные планы в развитии авиации, в том числе и нашу работу над широкофюзеляжным самолетом", - подчеркнул президент. Он добавил, что финансирование будет изыскано. "Надеюсь, что и само предприятие не подведет и проведет необходимые работы в обозначенные ранее сроки", - подытожил Путин.

По словам Махонина, рисков сокращения финансирования на строительство испытательных стендов в микрорайне "Новые Ляды" для ПД-35 нет, но новый двигатель требует создания нового производства по сборке, поскольку имеющиеся устарели. "Вот эти центры по сборке, они были бы правильными, потому что сейчас ОДК масштабно реализует проекты с нефтегазовым сектором и надо разводить потоки по сборкам соответствующих агрегатов, это было бы правильным, наверное. Но надо, конечно же, все внимательно посчитать с точки зрения того, чтобы вот эти наши предложения были именно в пользу того, чтобы двигатель был более дешевым и конкурентоспособным <...> без потери качества", - сказал он.

ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) - проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик - "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - АО "ОДК-Пермские моторы". Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М.