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Кризис в Белоруссии

В Кремле прокомментировали слова Волошина об утрате чувства реальности у Лукашенко

Это его частное мнение, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мнение Александра Волошина, возглавлявшего администрацию Кремля в 1999-2003 годы, по ситуации в Белоруссии не отражает официальную позицию РФ. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова Волошина, который, как сообщали СМИ, в частности, высказал мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко утратил чувство своего народа и ощущение реальности.

"Что касается Александра Стальевича [Волошина], мы с большим уважением относимся к нему, к его огромному опыту. Сейчас он выражает абсолютно свою личную точку зрения, он волен это делать, но эта точка зрения не является официальной, разумеется", - сказал Песков.

Он воздержался от комментариев по самой теме ситуации в Белоруссии. "Идентифицировать, именовать внутрибелорусские проблемы должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. И мы не стали бы сейчас в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более сейчас, на самой горячей стадии", - подчеркнул представитель Кремля.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВолошин, Александр СтальевичКризис в Белоруссии
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