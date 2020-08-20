Захарова: инициатива США о восстановлении антииранских санкций неизбежно потерпит крах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Инициатива США по восстановлению отмененных в 2015 году санкций в отношении Ирана лишена законных оснований и неизбежно потерпит крах, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Инициативы США по восстановлению действия санкционных резолюций Совбеза ООН в отношении Ирана, которые были отменены после заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию [ситуации] вокруг иранской ядерной программы, лишены законных оснований и неизбежно потерпят крах", - сказала дипломат, отметив, что позиция РФ на данный счет неоднократно доводилась на разных уровнях.

Угроза кризиса в СБ ООН

Захарова заявила, что намерение США восстановить санкции в отношении Ирана может привести к серьезному кризису в Совете Безопасности ООН, Москва призывает все страны дать этому решительный отпор.

"У нас вызывает серьезную озабоченность, что подобные действия Вашингтона, мы их квалифицируем как безрассудные, могут привести, в общем-то, к кризису, возможно, весьма глубокому, в Совете Безопасности [ООН]. Но, к сожалению, как нам кажется, американских коллег это сейчас вообще не беспокоит. <...> Мы призываем все страны оказать этому решительный отпор", - сказала она.