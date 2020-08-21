Захарова заявила, что России удается противостоять информационной войне

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. России удается достигать хороших результатов в информационном противостоянии на мировой арене, хотя силы не равны. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова на онлайн-встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".

"Мы констатируем реальное наступление в наш адрес. Мы в большей степени вынуждены обороняться, потому что мы не ведем наступление, мы не ведем какую-то информационную войну, мы пытаемся купировать негативный эффект, минимизировать его и при этом каким-то образом вести нормальную информационную работу, предполагающую рассказ о том, что происходит в нашей стране, в нашей политике - внешней, внутренней - и так далее", - рассказала она.

Дипломат отметила, что России на этом поле приходится непросто, поскольку "силы, конечно, не равные". "Однако это не означает, что можно или нужно эту тему оставить и сказать, ну, раз так, то мы и работать не будем. И есть хорошие, позитивные результаты", - подчеркнула она.

По ее словам, России в этой борьбе помогает то, что фейки сегодня удается опровергнуть достаточно оперативно. "Если раньше все десятилетиями ждали, когда будет понятно, что случилось, то сегодня по многим вопросам можно видеть достаточно быстрое разоблачение, которое происходит с фейками, запускаемыми в отношении нашей страны", - резюмировала Захарова.