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Кремль не видит трагедии в возможных вторых турах на выборах глав регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что проведение второго тура "абсолютно не умаляет победу на выборах"
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Кремль не видит трагедии в возможном проведении вторых туров на выборах глав российских регионов. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исследование коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", согласно которому такая вероятность высока в ходе предстоящих в сентябре выборов глав регионов в пяти субъектах РФ.

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"Никакой трагедии во вторых турах нет. Тот кандидат, который обладает наибольшей поддержкой среди жителей региона, избирается в первом туре", - сказал Песков.

В то же время, говоря о победе кандидатов в первом или втором туре, он подчеркнул, что "и то, и другое абсолютно легитимно, соответствует законодательству, является абсолютно законным".

Он добавил, что "каждый кандидат работает в рамках избирательной кампании". Песков подчеркнул, что проведение второго тура "абсолютно не умаляет победу на выборах".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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