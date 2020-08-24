Кремль не видит трагедии в возможных вторых турах на выборах глав регионов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Кремль не видит трагедии в возможном проведении вторых туров на выборах глав российских регионов. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исследование коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", согласно которому такая вероятность высока в ходе предстоящих в сентябре выборов глав регионов в пяти субъектах РФ.

"Никакой трагедии во вторых турах нет. Тот кандидат, который обладает наибольшей поддержкой среди жителей региона, избирается в первом туре", - сказал Песков.

В то же время, говоря о победе кандидатов в первом или втором туре, он подчеркнул, что "и то, и другое абсолютно легитимно, соответствует законодательству, является абсолютно законным".

Он добавил, что "каждый кандидат работает в рамках избирательной кампании". Песков подчеркнул, что проведение второго тура "абсолютно не умаляет победу на выборах".