Лавров встретится с первым замгоссекретаря США Бигэном 25 августа в Москве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в Москве проведет переговоры с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Об этом в понедельник сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, подтверждаю", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о встрече Лаврова и Бигэна 25 августа в Москве.

В воскресенье пресс-служба Госдепа США сообщила, что Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Вильнюс, Москву и Киев.