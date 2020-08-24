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Лавров встретится с первым замгоссекретаря США Бигэном 25 августа в Москве

Ранее в Госдепе сообщили, что Стивен Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Вильнюс, Москву и Киев

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в Москве проведет переговоры с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Об этом в понедельник сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, подтверждаю", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о встрече Лаврова и Бигэна 25 августа в Москве.

В воскресенье пресс-служба Госдепа США сообщила, что Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Вильнюс, Москву и Киев.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаБигэн, Стивен
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