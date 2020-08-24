Глава исполкома заявил, что в СНГ желают возвращения Белоруссии к согласию и стабильности

"В странах СНГ действительно с обеспокоенностью следят за развитием внутриполитической ситуации в Беларуси и искренне желают скорейшего возвращения к миру, согласию и стабильности в республике", - заявил Лебедев.

Он отметил, что Белоруссия является "активным участником интеграционного взаимодействия в рамках Содружества, поддерживает тесные и многосторонние связи с партнерами по СНГ, а потому наши сопереживания вполне логичны и обоснованы".

Отвечая на вопрос о том, какой механизм в рамках СНГ может быть задействован содействия урегулированию ситуации в Белоруссии, Лебедев отметил, что "Разделы III и IV Устава СНГ предусматривают проведение взаимных консультаций с целью координации позиций и принятия мер для устранения угрозы суверенитету и безопасности одному или нескольким государствам, а также для разрешения споров и урегулирования конфликтов". На практике, пояснил он, эти положения "реализуются в откровенном и заинтересованном обсуждении болевых вопросов на заседаниях Советов глав государств или в ходе экстренных двухсторонних встреч и переговоров". "Сегодня свидетельством искреннего желания соседей по СНГ помочь белорусским друзьям в скорейшей нормализации положения в стране являются, как вы видите, телефонные контакты лидеров стран Содружества, министров иностранных дел и руководителей других ведомств со своими партнерами в Минске", - заявил Лебедев.

Глава Исполкома СНГ напомнил, что в 2021 году Белоруссия в порядке ротации станет председателем в Содружестве Независимых Государств. В этой связи Лебедев отметил, что 10 августа у него состоялась встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "На этой встрече в числе прочего мы обсудили и перспективы будущего председательства Республики Беларусь в СНГ и те мероприятия, которые должны пройти в Беларуси в рамках председательства. 2021 год - это еще и год 30-летия нашего Содружества", - сказал Лебедев. По его словам, Лукашенко заверил, что в республике "намерены и дальше развивать братские отношения со всеми странами СНГ и активно участвовать в интеграционном сотрудничестве".