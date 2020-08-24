РФ выступила против обсуждения кризиса в Белоруссии в рамках конференции Балтийского моря

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия придерживается принципа невмешательства во внутреннюю политику Белоруссии и выступает против обсуждения политического кризиса в этой стране в рамках Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Об этом в понедельник заявила глава постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПКБМ, первый замглавы комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

В ходе 29-го заседания, которое прошло 24 августа в режиме видеоконференции, представители Литвы подняли тему выборов в Белоруссии. "Их приоритетом стали события в Беларуси. Делегация РФ четко, ясно и конкретно высказала свое мнение по данному вопросу, ссылаясь на те договоренности и на те переговоры, которые состоялись между министрами иностранных дел, а также между нашим президентом Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель о том, что РФ поддерживает политику невмешательства во внутренние дела Беларуси", - цитирует Пивненко сайт нижней палаты российского парламента.

Глава делегации РФ подчеркнула, что обсуждать ситуацию в Белоруссии некорректно, поскольку она не является членом ПКБМ, а ее заявки на членство в качестве наблюдателя неоднократно отклонялись. "ПКБМ не политическая организация, а Беларусь не является ни членом, ни наблюдателем", - отметила она.

Депутат также напомнила о совместном заявлении спикеров Госдумы и Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вячеслава Володина и Владимира Андрейченко о недопустимости вмешательства извне во внутренние дела Москвы и Минска. "Беларусь является самостоятельной, демократической страной, в которой прошли выборы на основе конституции и норм избирательного права", - заключила парламентарий.

Участниками ПКБМ являются представители парламентов 11 стран - Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии.