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Путин считает необходимым вернуться к вопросу о выводе бизнесом денег на офшорные счета

НОВО-ОГАРЕВО, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым вновь вернуться к вопросу о выводе бизнесом денег на офшорные счета. Об этом он заявил в среду на заседании правительства.

"Надо вообще посмотреть на процессы подобного рода (выводы средств компании на офшорные счета - прим. ТАСС). Андрей Рэмович [Белоусов] мне сегодня докладывал по поводу нашей работы с офшорными зонами, все понятно. Но в целом еще надо системно вернуться к этому вопросу", - сказал российский лидер.

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