В МИД РФ надеются, что Эстония не позволит себе провокацию со сносом советского мемориала

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Снос построенного в советские годы мемориального комплекса Маарьямяги в Таллине повлечет за собой дальнейшую дезинтеграцию многочисленной русской общины, в МИД РФ надеются, что эстонская сторона не позволит себе подобную провокацию. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что глава МВД Эстонии Март Хельме счел этот мемориальный комплекс "символом оккупационного периода", подлежащим сносу, однако в мэрии Таллина выразили готовность выкупить памятник и привести его в порядок. "Мы будем надеяться, что в Эстонии все-таки победит здравый смысл, и политические силы страны не позволят себе очередную провокацию, которая, безусловно, способствовала бы дальнейшей дезинтеграции многотысячной русской общины и стагнации двусторонних отношений", - сказала Захарова.

Дипломат также отметила, что МИД РФ продолжит, в том числе на международных площадках, активную работу по противодействию переписыванию общей истории и осквернению советских мемориалов в Прибалтике.

В понедельник министр внутренних дел Эстонии предложил снести возведенные в советские годы в Таллине здания Горхолла, а также мемориального комплекса Маарьямяги.

Мемориальный комплекс Маарьямяги был установлен в 1960 году. Он посвящен морякам Балтийского флота, которые в 1918 году осуществили операцию по переправке ценных грузов из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии через Финляндию в советский Кронштадт. Основные элементы мемориала - 35-метровый обелиск и скульптура "Негаснущее пламя". Затраты на приведение его в порядок оцениваются в €3-4 млн.