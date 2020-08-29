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Песков заявил, что формат проведения саммита ЕАЭС в Минске уточнят

Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в мае в режиме видеоконференции

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Формат проведения следующей встречи лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая планировалась на осень в Минске, будет уточняться. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По саммиту формат проведения будет уточняться", - сказал представитель Кремля.

Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в мае в режиме видеоконференции. Как сообщало тогда белорусское информагентство БелТА, по его итогам было запланировано следующий саммит провести в октябре-ноябре в Минске в очном формате.

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