И.о. руководителя администрации и правительства Ингушетии назначен экс-омбудсмен региона

МАГАС, 29 августа. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении исполняющим обязанности руководителя администрации и правительства региона бывшего уполномоченного по правам человека в республике Джамбулата Оздоева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

"Джамбулат Оздоев указом главы Ингушетии назначен исполняющим обязанности руководителя администрации и правительства Ингушетии", - сказали в пресс-службе.

Оздоев являлся омбудсменом региона в течение 10 лет, в августе 2020 года срок его полномочий на данном посту истек.

Как сообщает пресс-служба Народного собрания республики, в четверг на заседании парламента депутаты единогласно проголосовали за назначение на должность уполномоченного по правам человека в республике полковника юстиции Ибрагима Цечоева, который с 2011 года по настоящее время состоял в должности руководителя Назрановского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по региону.