В Минкомсвязи заявили, что электронное голосование на довыборах в Госдуму будет безопасным

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев уверен, что технологии, на которых построена система электронного голосования на довыборах в Госдуму в сентябре, обеспечат безопасность и анонимность для пользователей. Об этом он заявил в ходе конференции в ЦИК РФ, посвященной запуску тестирования онлайн-голосования.

"В основе у нас лежит технология блокчейн, российская криптография. У нас полностью проработана модель угроз вместе с профильными ведомствами. Мы уверены, что, с точки зрения информационной безопасности, анонимизации пользователей, мы всем необходимым требованиям соответствуем. Сейчас у нас уровень технической готовности очень высокий. Но если мы найдем что-то, что можно улучшить, у нас есть время, чтобы это сделать", - сказал он.

Говоря о возможной нагрузке, Шадаев отметил, что до официального тестирования системы онлайн-голосования, которое проходит 31 августа, была проведена серия закрытых тестов, при которых была получена достаточно большая нагрузка - "в несколько десятков тысяч пользователей". "Эти тесты позволили нам найти какие-то огрехи, улучшить пользовательский опыт. Наша конечная задача - чтобы все было устроено просто, чтобы гражданин мог проголосовать в один клик и чувствовать, что все это безопасно и анонимно", - добавил министр.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет 11 - 13 сентября и будет доступно для двух регионов. Чтобы проголосовать дистанционно, жители Курской и Ярославской областей должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.