Володин заявил, что Госсовет помогает формировать госполитику с учетом мнения регионов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Государственный совет на протяжении 20 лет обеспечивает связь регионов и федерального центра, помогая президенту учитывать при принятии решений мнение субъектов РФ. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба нижней палаты.

Указ "О Государственном совете РФ" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 сентября 2000 года.

"Государственный совет - совещательный орган, который помогает президенту формировать государственную политику, в том числе с опорой на мнение регионов. Последние 20 лет Госсовет обеспечивает связь регионов и федерального центра, на его заседаниях губернаторы имеют возможность донести свою точку зрения", - отметил Володин.

По его словам, это имеет большое значение, учитывая федеративное устройство РФ. "Субъекты РФ возглавляют избранные гражданами губернаторы, необходимо, чтобы они участвовали в управлении государством, защищая интересы своего региона на федеральном уровне", - подчеркнул спикер, напомнив, что в послании Федеральному собранию глава государства предложил кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне.

"После того как граждане поддержали поправку к конституции и статус Государственного совета был закреплен в Основном законе страны, вырос не только уровень его решений, но и ответственность тех, кто будет входить в состав Госсовета. А соответственно, будет расти эффективность всей системы власти в целом", - констатировал Володин.

В связи с этим он напомнил, что в настоящее время идет подготовка проекта федерального закона о Госсовете. "После того как законопроект будет внесен в Госдуму, мы обсудим его с представителями экспертного и профессионального сообщества", - заверил председатель нижней палаты российского парламента.

Внесение законопроекта о Госсовете ожидается в течение предстоящей осенней парламентской сессии. Согласно нормам Конституции РФ, президент формирует Госсовет в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны. Ожидается, что он будет состоять из глав регионов, представителей Госдумы и Совета Федерации, премьер-министра. Обсуждается включение туда генерального прокурора и председателя Счетной палаты.