МИД России призывает следовать международным стандартам правосудия по делу Младича

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Москва призывает Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) к неукоснительному соблюдению международных стандартов правосудия по делу бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Складывается впечатление, что механизм, не взирая на ухудшающееся здоровье Ратко Младича, стремится во что бы то ни стало подтвердить неправосудный приговор, который был вынесен МТБЮ в 2017 году, - сказала дипломат. - Вновь мы призываем эту структуру отказаться от данной линии и неукоснительно следовать международным стандартам правосудия, включая обеспечение соответствующих прав лиц, в том числе и Младича".

Захарова отметила, что прошедшие 25 августа апелляционные слушания по делу сербского генерала состоялись, несмотря на резкое ухудшение состояния его здоровья. По ее словам, адвокаты Младича обращались в апелляционную палату с требованием о незамедлительной госпитализации генерала, но в обоих случаях получили необоснованный отказ.

"Подобное отношение к правам и здоровью Ратко Младича просто недопустимо", - подчеркнула она.

В настоящее время сербский генерал не в состоянии полноценно участвовать в начавшихся разбирательствах, уверена официальный представитель российского МИД. "Их продолжение в нынешних условиях может привести просто к грубому нарушению прав на справедливый суд", - заключила Захарова.

Младич 22 ноября 2017 года был приговорен МТБЮ к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.