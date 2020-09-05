Путин: "Российская студенческая весна" приобщает молодежь к патриотическим традициям

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля "Российская студенческая весна - весна Победы" и отметил, что это мероприятие приобщает молодежь к патриотическим традициям. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Этот масштабный проект убедительно доказал свою востребованность, зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дружеского, заинтересованного общения студентов из разных регионов страны, реализации их творческого потенциала", - отметил Путин.

"И конечно, важно, что нынешний фестиваль, приуроченный к 75-й годовщине Великой Победы, приобщает молодежь к нашим богатым историческим, патриотическим, ратным традициям", - добавил он.

Финальный этап фестиваля "Российская студенческая весна - весна Победы" пройдет в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября. Мероприятие, изначально запланированное на 20-25 мая, было перенесено на осень в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Фестиваль проходит в России с 1992 года. Конкурсными направлениями в текущем году станут "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Мода", "Журналистика" и "Видео".