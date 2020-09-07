Аксенов назначил замглавы Минстроя Крыма министром жилищной политики и стройнадзора

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром жилищной политики и государственного строительного надзора республики Максима Скорина, который ранее занимал должность замминистра строительства и архитектуры республики, говорится в опубликованном в понедельник указе главы региона.

Ранее 24 июля Аксенов издал указа о преобразовании Службы государственного строительного надзора Республики Крым в министерство жилищной политики и государственного строительного надзора.

"Назначить Скорина Максима Геннадьевича на государственную должность Республики Крым - министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым", - говорится в тексте указа.

35-летний Скорин родился в Симферополе, с апреля 2015 года являлся заместителем министра строительства и архитектуры республики, до этого был начальником Главного управления капитального строительства при совете министров региона.

Ранее Аксенов сообщал, что руководящий состав Службы государственного строительного надзора Республики Крым будет заменен в ближайший месяц по причине большого количества отказов в выдаче разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов, а также коррупции в организации. По его словам, четыре сотрудника уже арестованы, еще по ряду ведется расследование.