Прилепин заявил, что партия "За правду" будет работать с теми, кто не ходит на выборы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Партия "За правду" не считает другие политические партии своими конкурентами, так как намерена работать с теми избирателями, которые не ходят на выборы и не голосуют. Об этом в понедельник сообщил лидер партии, писатель Захар Прилепин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу его новой книги "Ополченский романс".

"Все существующие партии не воспринимаются нами как оппоненты, да и как конкуренты тоже, потому что нам известно, что в России 30% населения вообще ни за кого не голосует. В этом смысле можно работать с третью страны", - сказал Прилепин. По его словам, "треть страны не ходит на выборы и ей никто не нравится", этого "вполне достаточно для того, чтобы построить ту или иную политическую конструкцию и работать с ней".

Прилепин уточнил, что его партия сейчас работает или поддерживает контакты со всеми организациями лево-патриотического сегмента. Он при этом не стал давать конкретных прогнозов по итогам выборов в ряде регионов в ходе предстоящего Единого дня голосования 13 сентября. "Я знаю реальное положение дел, и оно меня более чем устраивает", - резюмировал лидер партии.

Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, была учреждена на съезде в Москве 1 февраля. Партия намерена принять участие в региональных выборах в сентябре в 11 регионах.