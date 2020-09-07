Лавров: сохраняющиеся в Сирии очаги терроризма ликвидируются и будут полностью уничтожены

ДАМАСК, 7 сентября. /ТАСС/. Очаги террористов, которые все еще сохраняются на территории Сирии, ликвидируются и будут полностью уничтожены. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам визита в Дамаск.

"Главная особенность нынешнего этапа обусловлена тем, что Сирия, в том числе при поддержке РФ, выстояла в борьбе с международным терроризмом и с теми силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности. Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены", - сказал он.

Спокойствие в Сирии

Сергей Лавров заявил, что на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом стороны констатировали установление относительного спокойствия в арабской республике.

"В ходе продолжительной беседы у президента Сирийской Арабской Республики господина Башара Асада мы сегодня подробно обсуждали ситуацию на земле. Констатировали, что в Сирии установилось относительное спокойствие и нужно работать над консолидацией этой тенденции", - заявил Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам визита в Дамаск.

Глава МИД РФ отметил, что "не всем по нутру" стабилизация ситуации в Сирии, в связи с чем ряд внешних игроков пытается подогревать сепаратистские тенденции в республике и использовать "односторонние нелегитимные меры, нацеленные на экономическое удушение страны". "В этой связи мы сегодня четко и недвусмысленно подтвердили приверженность суверенитету, территориальной целостности, политической независимости Сирии. Подтвердили принцип, в соответствии с которым сами сирийцы, самостоятельно, без вмешательств извне должны решать свою судьбу, как это и записано в резолюции Совета Безопасности [ООН] 2254", - добавил Лавров.

Министр также подчеркнул, что Россия будет последовательно добиваться уважения и воплощения в жизнь права народа Сирии на самоопределение. "Будем делать это как в национальном качестве, так и в рамках нашего участия в "тройке" гарантов астанинского формата и, конечно же, в контексте начавшейся в Женеве работы конституционного комитета", - резюмировал он.

Временных рамок по работе Конституционного комитета Сирии нет и быть не может, заявил Лавров.

"По конституционному комитету никаких крайних сроков нет и быть не может",- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Площадка для переговоров различных сторон

Москва зарекомендовала себя в качестве устоявшейся комфортной площадки для переговоров различных сторон из разных стран и готова в дальнейшем выполнять эту роль, заявил министр иностранных дел России.

Лавров подчеркнул, что РФ всегда исходит из незыблемости территориальной целостности и суверенитета всех государств.

"Роль Москвы как такой устоявшейся комфортной для всех платформы по проведению соответствующих мероприятий сложилась и вызывает поддержу и понимание не только у сирийских представителей, которые не впервые встречаются в Москве, но, скажем, у различных палестинских группировок, которые сейчас вновь хотят провести такую встречу в российской столице. Есть и московский формат для урегулирования проблем Афганистана. Не раз проходили межафганские переговоры в Москве. Если наши партнеры их разных стран, где те или иные конфликты сохраняются, заинтересованы в нашем дальнейшем гостеприимстве, мы к этому готовы, милости просим", - сказал Лавров.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В настоящее время официальные сирийские власти контролируют 70-90% территории страны (до начала операции российских ВКС по просьбе сирийского правительства в 2015 г. - 18%). В октябре 2019 года приступил к работе Конституционный комитет Сирии, призванный выработать новый основной закон страны либо внести изменения в действующую конституцию 2012 года.