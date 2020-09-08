Сенатор Кисляк выразил удивление призывами Тихановской в ПАСЕ оказывать давление на Минск

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Призывы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской оказывать давление на Минск, которые прозвучали на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), вызывают удивление. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк на заседании комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ, состоявшемся во вторник в видеоформате.

"Госпожа Тихановская задала тон сегодняшней дискуссии через призму необходимости давить на свою страну", - сказал сенатор. По его словам, экс-кандидат в президенты Белоруссии и ее сторонники "вместо того, чтобы работать над проблемами в своей республике занимаются в основном тем, что пытаются набрать больше поддержки для давления на собственную страну, на собственное руководство". "Я поражен этим", - сказал Кисляк.

При этом, как подчеркнул сенатор, "во всей этой дискуссии забывают одну простую вещь, которая касается прав человека и прав тех, кто голосовал за Александра Лукашенко". "Кто бы ни пытался по-разному считать результаты голосования, главное и неоспоримое состоит в том, что абсолютное большинство белорусов поддержали своего президента", - заметил он. Доказательством этой поддержки, по его словам, является то, что "несмотря на митинги в Минске, белорусский народ на рабочих местах занимается строительством страны и стоит в большинстве за своего президента".

Кисляк подчеркнул, что "необходимо дать возможность самим белорусам строить собственное будущее". "Решение всех проблем Белоруссии должно лежать в самой Белоруссии", - заявил сенатор.

Ранее во вторник Тихановская, обращаясь к депутатам ПАСЕ, призвала оказать международное давление на власти Белоруссии. "Нам нужно международное давление на этот режим (президента Александра Лукашенко - прим. ТАСС)", - заявила она во вторник в онлайн-обращении из Вильнюса к членам комитета ПАСЕ.