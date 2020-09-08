Крашенинников: реализация норм конституции может потребовать принятия более 100 законов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Реализация новых положений конституции может потребовать принятия более чем 100 законов, около половины из них Госдума может успеть рассмотреть в осеннюю сессию. Об этом во вторник заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе онлайн-совещания председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, посвященного социальным задачам партии.

"Мы составили перечень, он составляет 100 законов. Я думаю, что их на самом деле будет больше, где-то, наверное, какую-то часть, 40 или 50 актов, я думаю, вполне можно было бы в осеннюю сессию [принять]", - сказал депутат.

Глава комитета напомнил, что проекты федеральных конституционных законов будет вносить президент, а ряд федеральных законопроектов ожидается от правительства до октября. "Что касается ожидаемых законопроектов, которые находятся на очень высокой стадии подготовки, то здесь следует в первую очередь выделить федеральный конституционный закон о правительстве РФ, где с учетом конституции будет предлагаться иное формирование самого правительства". Кроме того, ожидается внесение закона о Госсовете.

"Нужно будет изменять законодательство об основах управления в субъектах РФ и муниципалитетах", - продолжил Крашенинников, отметив, что вносимые законы призваны утвердить систему публичной власти, на которую затем "будет ложиться законодательство и о здравоохранении, и о культуре, и семейное законодательство". Кроме того, бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов готовится с учетом новых конституционных положений, касающихся индексаций пенсий и социальных выплат.

Также в высокой степени готовности находятся законопроекты о судоустройстве и ограничениях для госслужащих, резюмировал Крашенинников.