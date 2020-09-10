Представители Украины и Донбасса расследуют нарушения режима прекращения огня ВСУ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Представители Украины и Донбасса в четверг приступят к совместному расследованию нарушений режима прекращения огня, допущенных украинской стороной. Об этом ТАСС сообщил источник в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

"10 сентября в 14:00 представители Украины и Донбасса должны приступить к совместному расследованию нарушений режима прекращения огня, допущенных украинской стороной. Такое решение было принято вчера на внеочередном заседании трехсторонней контактной группы, посвященному вопросам безопасности и соблюдения режима прекращения огня. Неожиданно в заседании принял личное участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак", - сообщил источник.

"Во многом благодаря личному вмешательству Козака удалось избежать дальнейшей эскалации ситуации на линии соприкосновения в районе населенного пункта Шумы, которая грозила срывом режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, - отметил источник. - Итогом встречи стала договоренность о совместном расследовании представителями Украины и Донбасса с участием ОБСЕ нарушений Украиной режима перемирия в виде продвижения украинских укреплений в сторону противника в районе населенного пункта Шумы. Приказ об открытии огня с целью разрушения указанных укреплений отменен".