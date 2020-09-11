Врио губернатора Иркутской области проголосовал на выборах главы региона

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в пятницу проголосовал на выборах главы региона.

"Сегодня мы вместе с семьей проголосовали на выборах губернатора Иркутской области. Сегодня жители должны определить будущее и развитие Иркутской области на ближайшие пять лет. Я уверен, что жители сделают правильный выбор, я уверен, что сегодня Иркутская область нуждается в переменах, у нас все для этого есть", - сказал Кобзев журналистам после посещения избирательного участка.

11-13 сентября в Иркутской области проходят 90 избирательных кампаний, в том числе досрочные выборы губернатора. На этот пост претендуют пять человек. Это представители ЛДПР Андрей Духовников, "Справедливой России" Лариса Егорова, КПРФ Михаил Щапов, КПСС Геннадий Щадов и самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области объявлены в связи с тем, что 12 декабря 2019 года ушел в отставку коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.