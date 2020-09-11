Памфилова: явка избирателей на выборах будет публиковаться в режиме онлайн 11-13 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах будет транслироваться в информационном центре ЦИК в режиме онлайн в ходе всех трех дней голосования.

"У нас все сведения об этих голосованиях [в регионах] будут поступать в информационный центр в режиме реального времени по каналам ГАС "Выборы". И оперативно будут представляться нашим гостям, тем, кто здесь работает", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в пятницу.

Она добавила, что после 20:00 по местному времени 13 сентября в информационном центре будут отображаться предварительные итоги голосования.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.