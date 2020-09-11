Песков считает, что у Москвы и Лондона пока минимум возможностей для нового диалога

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Кремль считает, что России и Великобритании нужно выстраивать новую основу для диалога, но возможности для этого на данный момент минимальны. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас, когда Великобритания изменила свою правосубъектность по многим аспектам договорно-правовой базы, ее предстоит выстраивать заново. Здесь можно пока только констатировать, что российско-британский диалог практически по всем направлениям находится в замороженном состоянии, что, конечно, абсолютно противоречит логике, которая диктует необходимость тесного диалога для того, чтобы нам уже на двусторонней основе договорно-правовую базу начать выстраивать", - сказал Песков.

По его оценке, "пока такая возможность минимальна, но потребность весьма актуальна и настоятельна".

Говоря об условиях для разморозки диалога двух стран, представитель Кремля подчеркнул, что "с обеих сторон должна быть подтверждена политическая воля на реанимацию диалога в самых различных областях". "Диалог был свернут не по нашей воле, не по нашей инициативе", - напомнил Песков.

В пятницу Великобритания и Япония заявили о достижении соглашения о свободной торговле, что стало первой крупной торговой сделкой Соединенного Королевства после выхода страны из Евросоюза.