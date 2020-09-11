Главу Калининграда будут избирать из числа депутатов горсовета

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Калининградская областная дума изменила порядок выборов главы Калининграда. Он будет избираться из числа депутатов городского совета на срок действия полномочий представительного органа, сообщила пресс-служба областной думы.

"Законом изменен действующий порядок избрания главы городского округа "Город Калининград" - как и главы других муниципальных образований области, он будет избираться представительным органом городского округа на срок полномочий представительного органа из своего состава и исполнять полномочия его председателя", - говорится в сообщении.

До настоящего времени главу городского округа Калининграда избирали на конкурсной основе. Кандидатом на должность мог быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. Действующий глава Калининграда Алексей Силанов избран таким образом в 2018 году. Он совмещает должности главы города и сити-менеджера - главы городской администрации.

Должность главы администрации города (сити-менеджера) была введена в Калининграде в 2008 году Он назначался решением совета депутатов по итогам конкурса. В июле 2012 года было решено вернуться к одноуровневой системе управления Калининградом и должность сити-менеджера упразднили.