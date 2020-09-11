Перминов заявил, что большинство сообщений о нарушениях на выборах не подтверждается

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов заявил, что подавляющее большинство сообщений о якобы нарушениях на выборах не находят подтверждения, голосование идет спокойно. Об этом он рассказал в пятницу журналистам , анализируя данные, которые поступают в ситуационный центр партии по контролю за ходом единого дня голосования.

"В целом по стране мы зафиксировали более 300 спорных ситуаций. Они касаются, например, отсутствия шторок в кабинке для голосования. Где-то возникло недопонимание процедуры того, каким образом должны быть опечатаны или запломбированы урны для выносного голосования", - пояснил Перминов. Возникают, по его словам, и "другие технические моменты, которые решаются прямо на месте".

Так, привел пример замсекретаря генсовета единороссов, из Новосибирска в ситуационный центр партии "поступило более 180 сообщений, однако ни одно из них не нашло подтверждения".

В целом, по его оценке, первый день досрочного голосования проходил "достаточно спокойно". "Интерес избирателей к процедуре очевидный, а нарушения - это, скорее, случаи недопонимания и, местами, отсутствия коммуникации между избирательной системой и избирателем", - полагает Перминов.

Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборами разного уровня в этом году будут охвачены 83 субъекта РФ. По информации ЦИК РФ, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 тыс. 363 депутатских мандата и выборных должностей.

В пятницу в "Единой России" начал работу ситуационный центр, на площадке которого партия круглосуточно в режиме онлайн собирает данные о выборах из регионов. Также через ситуационный центр партия координирует работу своих наблюдателей.