Захарова считает, что забастовки в Белоруссии вряд ли ускорят интеграцию с Россией

"Как вы видите, особенно на начальном этапе [развития ситуации в Белоруссии], объявлялись <...> забастовки и блокировалась работа целого ряда предприятий. Вы прекрасно представляете, какой результат можно ожидать, и он был налицо, от таких действий. Поэтому я не очень уверена, я вообще не знаю примеров, где забастовки каким-либо образом ускоряли сложнейшие процессы, в частности, интеграцию", - сказала она в эфире телеканала RTVI, отвечая на соответствующий вопрос.

Захарова указала, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства связана, прежде всего, c реализацией достигнутых ранее договоренностей. "Это очень сложный процесс. <...> Это не бумага, это не просто буквы на листе. Это отрасли и сектора экономики. Это сфера финансов, это бизнес. Это не только государственный сектор, но и частный бизнес", - подчеркнула она.

По словам дипломата, в том, что процесс интеграции России и Белоруссии проходит непросто, нет ничего удивительного. "В общем-то и исторический период для интеграции не такой простой. Вы же видите, сейчас мировая экономика страдает от последствий пандемии, даже в тех странах, где не проходят сложные интеграционные процессы. Эти вещи нужно учитывать", - добавила она.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов, которую считали его основным соперником. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. На некоторых предприятиях Белоруссии протестующие организовывали забастовки с требованием признать выборы недействительными.