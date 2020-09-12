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Единый день голосования - 2020

Явка на выборах в Заксобрание ЯНАО в первый день голосования составила 21,75%

Избирателям предстоит выбрать 22 депутата заксобрания

ТАСС, 12 сентября. Явка избирателей в первый день досрочного голосования в Ямало-Ненецком автономном округе, где выбирают депутатов регионального парламента, составила 21,75%. Об этом сообщается в субботу на онлайн-табло в ЦИК.

"Выборы депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Ход голосования: 21,75%", - говорится в материалах.

Всего в регионе открыли 210 основных участков, пять - по месту временного пребывания избирателей, два из них - в больницах, три - вахтовые поселки. Избирателям предстоит выбрать 22 депутата заксобрания: половина из них избирается по одномандатным округам, половина - по единому избирательному округу по партийным спискам. Кроме того, замещению подлежат 166 мандатов на муниципальных выборах.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округЕдиный день голосования - 2020
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