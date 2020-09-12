Зампред ЦИК предложил учредить День члена участковой избирательной комиссии

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев выразил благодарность всем членам участковых избирательных комиссий за работу на выборах и предложил ввести в РФ День члена участковой избирательной комиссии.

"Я хотел бы выразить сегодня еще раз слова огромной благодарности [членам участковых избирательных комиссий] за ту работу, которую они делают. Я уже называл приблизительную цифру членов комиссий, которые сейчас работают - более 500 тыс. человек <...>", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК в субботу.

По его словам, члены комиссий работают каждый день с утра до вечера.

"Они иногда ошибаются и иногда бывают ситуации, когда кто-то пользуется своим авторитетом и провоцирует их. Но <...> работу делают и большинство из них делают ее честно. Это <...> люди, на которых сегодня избирательная система держится. Надо, конечно, День члена участковой избирательной комиссии вводить", - отметил Булаев.